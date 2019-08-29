談不設獨立調查 林鄭見青年稱警察抗拒 特首辦：無關政府立場

【明報專訊】日前有傳媒報道，特首林鄭月娥周一（26日）與青年閉門會面時，透露不成立獨立調查委員會（COI）是因部分警察抗拒，她周二見記者時否認此說法，澄清政府一貫立場是已有監警會，故不認同用COI調查警務工作。《蘋果日報》昨報道指獲林太與青年會面的錄音，顯示她曾說「警務處同事對呢樣嘢（COI）嘅抗拒好大」，其後又稱作為特首難貿然做一些事影響警隊工作。特首辦昨回應稱林太在閉門會面的說法屬「事實陳述」，與政府立場無關。
指林鄭說法僅事實陳述
據《蘋果日報》發放的錄音，林太在會面中說到對於COI的重要考慮，「今日聽起上來，好多人都話想查警隊濫權，行動有無違反呢樣、違反嗰樣，所以警務處同事對呢樣嘢抗拒好大」。報道又引述林太稱，社會近日擔心政府會用《基本法》「某些安排」處理香港亂局，所以現時警隊對政府尤其重要，「我作為行政長官，是好難貿然做一啲嘢，影響他們工作」；有與會者問到不解政府何以拒絕「撤回」修例，林太稱用「撤回」兩字，今日實在有困難，亦難再講得清楚、明白。
特首辦昨日發新聞稿回應傳媒，重申政府認為現時已有監警會處理涉及警務人員的投訴，有關工作正在進行，因此政府認為不適合再另設COI；特首在報道所指26日的閉門場合中提及有關警務人員的看法，屬事實陳述，與政府立場無關。