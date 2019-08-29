談不設獨立調查 林鄭見青年稱警察抗拒 特首辦：無關政府立場

指林鄭說法僅事實陳述

據《蘋果日報》發放的錄音，林太在會面中說到對於COI的重要考慮，「今日聽起上來，好多人都話想查警隊濫權，行動有無違反呢樣、違反嗰樣，所以警務處同事對呢樣嘢抗拒好大」。報道又引述林太稱，社會近日擔心政府會用《基本法》「某些安排」處理香港亂局，所以現時警隊對政府尤其重要，「我作為行政長官，是好難貿然做一啲嘢，影響他們工作」；有與會者問到不解政府何以拒絕「撤回」修例，林太稱用「撤回」兩字，今日實在有困難，亦難再講得清楚、明白。

特首辦昨日發新聞稿回應傳媒，重申政府認為現時已有監警會處理涉及警務人員的投訴，有關工作正在進行，因此政府認為不適合再另設COI；特首在報道所指26日的閉門場合中提及有關警務人員的看法，屬事實陳述，與政府立場無關。

（反修例風暴）