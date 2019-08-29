楊岳橋論倘用緊急法 料美更易通過制裁法案

訪美曾籲反修例被捕人更易入境讀書就業

楊岳橋解釋，美國眾議院議長佩洛西及參議院多數黨領袖麥康奈爾先後表態支持香港，總統特朗普亦將香港放在中美貿易戰重要位置，認為美國行政、立法機關對香港非常關注，條例很大機會獲通過，若特首林鄭月娥引用《緊急法》，將令此更大機會成真。楊稱已開始約見G7國家、澳洲、歐盟的領事或代表，講解緊急狀態對香港的影響。

郭榮鏗說，美國共和黨參議員克魯茲提出檢討《香港政策法》，包括將每年一次講述香港問題的報告縮短至半年，並檢視香港人權、自治問題。郭形容香港政策法已亮起「紅燈」，他已多次向港府稱，若繼續破壞一國兩制，香港特別待遇將面臨取消的一天，強調不可「又食又拎」，既希望一國兩制獲得好處、又不願履行承諾。

另外，政府一旦引用緊急法「封網」，資訊科技界議員莫乃光形容為「真正創科最黑暗一天」，反映香港由不識科技、國際經濟運作的官員制訂政策，將創科行業推至極危險狀態。他稱無論是互聯網供應商、數據中心等公司，均極憂慮條例對行業影響，形容效果較戒嚴更嚴重。會計界議員梁繼昌說，金融機構最重視資訊自由及法治，一旦行使緊急法，香港金融中心地位將一去不返。

（反修例風暴）