陳智思：用緊急法要考慮港國際地位 鍾國斌憂外商撤資 張炳良稱社會更難復元

明報記者

緊急法列明，特首會同行政會議在認為緊急或危害公安的情况時，毋須經過立法會審議，便可訂立新規例，覆蓋範疇甚廣。行政會議召集人陳智思昨出席活動時說，緊急法是在香港法例之內，至於動用與否或作任何決定都需要合法，並要考慮香港的國際地位。

同場出席活動的蘭桂坊集團主席盛智文認為，引用緊急法會對經濟造成影響，他認為政府現階段未需要引用緊急法，因激進示威者數目已愈來愈少，他希望今次風波可藉和平方式解決。

張炳良昨接受網台節目訪問，表明不主張隨便引用緊急法，認為緊急法是社會秩序被非常嚴重地破壞時才會使用的「最後板斧」，世界各地處理社會或政治等危機時，的確會使用緊急法，但港府應判斷是否有其他方法可處理現時情况，強調目前政府應疏導民情，處理危機。他說相信中央政府仍希望「香港問題、香港解決」，以及「政治問題、政治解決」。

張信中央仍盼政治問題政治解決

張炳良說，早前與林太會面時，建議政府正式撤回《逃犯條例》修例，但他承認這並非最關鍵的問題，因社會現時針對的焦點是整個政府，政府要思考如何令社會氣氛降溫。對於應否有官員問責下台，他說當外國政府遇到危機時都會有一定程度的改組，但香港具體如何做是另一回事。

鍾期望政府只是試水溫

鍾國斌昨接受商台訪問時稱，希望政府對緊急法的說法只是「試水溫」，呼籲政府三思，強調政府最重要讓人「心服口服」，否則示威者可能在緊急法完結時再度上街衝擊，形容壓迫手段根本無助解決問題。

民主黨涂謹申認為，政府現時有能力處理衝突，引用緊急法是不合比例的苛刻法律手段，權力將「無邊無際」，是「殖民地鎮壓法」，質疑政府若引用緊急法，是為了迎合十一國慶。他強調林鄭月娥作為政治人物，應尋求政治方法解決問題，而非在法律上「瓹窿瓹罅」。

港大社會工作及社會行政學系教授葉兆輝昨出席港台節目時說，撤回修例及成立獨立調查委員會是回應市民訴求的最大公因數，有助改善當前困局，形容政府現時「堅離地」，與示威者無討論空間，若繼續以傳統思維管治香港，將「跟不上時代」，若政府不願意踏出一步，衝突只會惡化。

（反修例風暴）