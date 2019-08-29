觀塘示威再兩人控暴動

一另告襲警 涉長竹打臂

涉參與觀塘區示威的兩名被告謝灼華（23歲）及周健豪（26歲）同被控一項暴動罪。控罪指出，兩人涉於本月24日與不知名者在九龍灣偉業街附近參與暴動。謝灼華另被控一項襲警罪，他被指同日在九龍灣偉業街常怡道行人天橋底襲擊總督察梅永罡。

辯方表示，謝灼華去年從IVE畢業，現無固定工作及收入，不能繳交高昂保釋金，希望法庭酌情處理。裁判官批准謝以現金3000元保釋至11月6日應訊，其間交出旅遊證件不得離港、每周到警署報到一次，以及遵守宵禁令。至於周健豪，控方透露他仍留醫不能上庭，裁判官遂將案件押後至9月2日再訊，其間繼續由警方看管。

據悉，謝灼華於案發下午與約200人在偉業街集結，以路障堵路，其後向警方防線拋擲磚頭、石頭、長傘等。警方及後驅趕，謝灼華極力反抗，以長約75厘米竹枝還擊，並打中總督察梅永罡的手臂，最後遭制服。次被告則於當日相若時間，於偉業街一帶逃跑時遭制服及拘捕。

控襲警藏爆炸品漢獲保釋

另外，本月10日在黃埔站被捕、後控一項襲警及管有爆炸品罪的張漢東（25歲，圖），早前被裁判官拒絕保釋，他昨在高等法院申請保釋獲批。

控罪指出，張漢東涉於2019年8月11日，在港鐵黃埔站A出口襲擊警員盧振業，以及明知而管有爆炸品，即硝酸鉀及糖。控方早前在庭上透露，警方在被告腰包和背包搜出7塊直徑10厘米的煙霧餅、一把軍刀、藍色雞蛋、大量波子般大的實心鐵珠，以及橡筋發射器。

高院法官彭寶琴批准張漢東以1萬元現金、1萬元人事擔保保釋；遵守晚上10時至翌晨6時的宵禁令；承諾除與律師團隊商討案件外，不作有關爆炸品的查詢和討論；交出旅遊證件；不得離港；每周到警署報到3次等條件保釋。

【案件編號：KTCC1608/19、HCCP431/19】

（反修例風暴）