兩月半接768宗「起底」 私隱署：八成轉介警方

683屬投訴 72%受害者為警員

公署數據顯示，公署接獲及主動發現的「起底」個案由6月14日50宗飈升至昨日上午的768宗，當中683宗屬投訴，72%涉警務人員被「起底」，28%則為政府官員、警員家屬、示威者、醫護人員、市民等，餘下85宗則是查詢個案，公署稱受影響者的姓名、地址、電話、相片甚至身分證號碼等個人資料在社交網絡平台被披露，涉及8個網絡平台，如網上討論區連登、facebook、Telegram等，涉逾千條連結，至昨上午公署已要求移除共872條連結，當中474條已被移除。

公署促撤872條連結 逾半已移除

黃繼兒稱，先後將608宗個案轉介警方跟進，涉觸犯《私隱條例》第64條（見表）或其他刑事罪行。他稱，轉介與否亦視乎被「起底」者有否精神損失。他稱，過往「起底」個案的動機涉私人或家庭事務、情侶鬧翻等，故較少引用第64條處理，但今次「起底」個案屬大規模的肆意攻擊和煽動。

公署舉例，有持不同政見者被上載家庭照，相片包括其子女在內，帖文稱「麻包袋接放學準備」，亦有警務人員妻子或女友的個人資料被圖文並茂列出，又有人舉辦「選舉」活動，帖文帶有恐嚇、性侵犯等描述。

近開學料少年起底增 優先處理

黃繼兒強調，公署的審視並非特別為警員被「起底」而設，「無分受害人的政治背景和身分，是一視同仁，不論什麼『顏色』」。他又稱，公署首要保障個人私隱，故不會任意向執法機構提供個人資料，惟若對方出示法庭手令，或有實證指出不提供該些個人資料將導致社會不公義，則屬例外。他預期，新學年將至，兒童及青少年被「起底」的個案會上升，故會優先處理相關個案，包括接觸受影響者的父母和學校，給予適當支援。

明報記者

（反修例風暴）