中大社會系取消「社會運動」科 教授稱事忙致歉

明白大家有疑問 盼下學期開

中大社會學系前日（27日）通知已選讀此科目的學生，因突然及無法預計的狀况，科目取消，建議學生於增選或退修階段選擇其他課程。該系昨再向學生發電郵，內容包括Andrew Junker解釋情况。他表示，於現時社會狀况下，明白大家對取消科目有疑問。他稱自己以義務性質於中大任教，決定任教此科目時，未預料會與校外工作有衝突。他強調，取消科目由自己決定，感謝校方接受。他對原已選讀的學生造成不便及失望致歉，又稱已向學系表達希望可於第二學期教授，認為此科目對探討本港現時情况十分重要。社會學系表示，短時間內不可能重新安排另一教授於首學期任教此科，學系會盡力協助受影響學生。

畢業生料非校方受壓取消

此科目由「佔中三子」之一的中大社會學系退休副教授陳健民任教多年。據社會學系網頁相關樣本課程大綱，此科目讓學生探討不同社會運動，包括出現原因、對社會影響等，課程讀物列有陳健民、戴耀廷有關佔領運動和公民抗命的著作。畢業於該系的教協總幹事沈偉男曾修讀此科，其時由陳健民任教，沈說社會學系科目定會涉及不同社會現象及議題，暫不認為校方因有壓力而需取消。

Andrew Junker於中大社會學系只任教此科目，他亦為雅禮協會（Yale-China Association）香港總監，協會是美國為基地的非牟利組織，其網站顯示，推進中美合作是該會重要目標之一。

（反修例風暴）