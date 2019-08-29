北區醫院：無新屋嶺拘留者稱遭姦

兩人骨折一需施手術

醫管局新界東醫院聯網總監羅思偉昨表示，北區醫院於本月12至13日接收了30名來自新屋嶺拘留中心的病人，其中20人留院，兩名骨折傷者中一人需施手術，全部傷者情况穩定並已出院。羅續說，當中無病人表示曾被性侵或強姦。

羅思偉續說，保障病人私隱對醫護人員來說「相當相當重要」，若有病人由警員帶到醫院，診症期間醫護可向警察表達，第三者不適合逗留在診症範圍，又說這是醫院一貫做法。至於有否未能邀請警員離開，羅思偉指沒有收到相關報告。

至於有傳警員要求醫護只可每日為被捕傷者診症一次，羅思偉說沒有資料，「邏輯上而言，醫生是據病人病情提供適當治療，不會因第三者要求而限一天看一次」。

被問骨折 警：壓地非即制服

就有報道稱新屋嶺有被捕者骨折「只得層皮連住」，警察公共關係科高級警司江永祥表示，翻查資料後配對不到是哪個被捕者，呼籲「蒙面接受訪問、聲稱是護士的人」向警方提供資料。至於制服被捕者為何會令對方骨折，江永祥表示，按壓在地上不代表已制服，而要扣上手㛈為止，若遭反抗警方會以合適武力制服。

（反修例風暴）