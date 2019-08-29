21界別發起下周一二罷工

定8．31死線 促回應五大訴求

今次罷工並無大台，全由民間自發，罷工參與者來自醫療專職、航空、資訊科技、建築、金融、社福等最少21個界別。各界代表昨召開記者會並發表跨界別聯合宣言，批評警方濫權濫暴行為嚴重威脅人道及法治精神；政府漠視民間訴求，口說籌組對話平台，但繼續濫捕濫控，企圖將責任推向示威者。宣言重申要求政府回應五大訴求，盡快回應如何落實具體方案，又稱只有實施雙普選，才可扭轉香港政府的「傀儡狀態」。

他們計劃下月2日下午1時30分，於尖沙嘴梳士巴利花園及金鐘添馬公園舉行罷工集會，3日下午1時30分則在遮打花園集會，正向警方申請不反對通知書。

空勤：業界遭噤聲 人人自危

各代表身穿黑衣及戴黃色頭盔出席記招，大部分戴上口罩。近日有航空公司職員因社交媒體的言論被解僱，航空界代表、空勤人員盧先生（化名）指出，業界被白色恐怖籠罩，員工幾乎遭噤聲，人人自危，連自己也害怕，但本着良知，認為需要站出來，不希望未來一代失去發聲權利。被問到罷工是否有力爭取訴求的方法，他說有人支持和理非，亦有人支持勇武抗爭，港人在不同崗位都可盡自己一分力，今次他們站出來是呼籲更多人「為自由及公義出一分力」。

金融業代表Easy（化名）說，難以估計參與人數，但認為人數非重點，若政府繼續不回應訴求，行動仍會繼續升級。

社工：支援未成年被捕者受阻

社福界代表、註冊社工Winston批評政府多次倒果為因，推卸責任予示威者，又不滿近日安老院及長者催淚彈影響，亦有社工在示威調協時被捕，並被阻止為未成年者提供被捕支援等。

（反修例風暴）