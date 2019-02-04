青協接459宗求助 一成高危恐自殘 最小11歲 中六生不再視大學「最重要目標」

四成中度受困 部分常赴現場

青協全健思維中心的「關心一線」及「uTouch網上青年外展服務」自6月12日至上周六期間，處理了459宗就近期社會事件引伸的求助個案，主要為中學生和大專生，最年輕者為11歲。約10%個案屬有可能傷害自己或別人的高危情緒困擾，主要是本身已有情緒病的康復者個案。每當有激烈衝突或有參與者嚴重受傷，便會激起他們強烈反應，部分更曾出現自毁念頭。而受中度情緒困擾的求助個案則佔四成，其中部分個案經常前往衝突現場，他們會因看見同伴受傷而憤慨，情緒持續起伏，並對未來失去希望。

抑鬱生感「醫好也無盼望」

青協業務總監徐小曼表示，有即將面對文憑試的學生本已患抑鬱症兩年，原本人際關係和成績已不理想，近日社會事件更令其情緒崩潰，使該學生感覺「就算醫好情緒，也改變不到自己的命運，覺得自己命運與香港一樣，看不到盼望」，曾希望結束生命。徐又稱，亦有成績不俗的升中六生，本以考進大學為目標，但近日基本沒溫習，反而多參與衝擊行動，「就算當日沒什麼事件要去參與，他也會跟朋友出去，因為覺得外邊那麼多年輕人為香港未來爭取，自己也不想留在家中溫習，因好像只是為了自己」，同時有感升讀大學已不是最重要目標。

校長籲校方多聆聽少責備

天主教慈幼會伍少梅中學校長李建文表示，學校需為學生營造安全、信任和關愛的環境，首要是保護學生，稱在社會不信任掩蓋信任的情况下，學校不應以責備和批評角度出發，反而應多聆聽學生感受，儘管不一定要完全認同學生，但要讓他們感到「被聆聽」，亦會着教師在校內主動「把脈」，評估學生情緒狀况，「先處理心情，後處理事情」。青協青年工作幹事兼駐校社工侯孝文建議，學生遇到情緒困擾時，亦可以覺察、 表達和調適三大原則（見表）應對，解憂減壓。

明報記者

（反修例風暴）