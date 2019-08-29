萬人集會紫光遍地 轟警性暴力

大會宣布昨晚逾3萬人集會，警方稱高峰時有11,500人。

裸搜事主上台 籲站出來

大會以紫色為主題顏色，不少參加者戴上紫色口罩，亦應呼籲用紅色唇膏在手臂上寫上「#ProtestToo」，又用紫色玻璃紙蓋着手機閃光燈，亮起一點點紫光。集會期間，遮打花園簷蓬頂、昃臣道終審法院前空地、皇后像廣場外遮打道一帶全部擠滿人，有嘉賓在分享時，市民不時「疊聲」，憤慨高呼「黑警可恥」。

曾講述遭全裸搜身的呂小姐昨發言前顯得緊張，集會者見狀大叫「支持你」。她多次哽咽，又感激市民參加集會，「否則我唔會堅持到今日」。

甩裙示威者：性暴力戰爭伎倆

集會又邀請多人分享，當中2014年被指以胸襲警的吳麗英說，當年曾投訴，最後不了了之。她形容自己的遭遇微不足道，當時雖然壓力很大，但得到的比失去多。她又說，若香港人在這場仗中輸掉，將會影響香港女性的將來。8月5日在天水圍被捕時遭扯甩裙的Chloe說，當天被罵「臭雞、八婆」，但這都不是重點，重點是警方無理濫捕。她說不會因為自己的經歷感羞恥，又約定參加者在「煲底」（立法會示威區）相見，在場者激動大叫：「你無錯、支持你！」在6月12日被警察扯甩上衣的女子則說，警方用性暴力作戰爭的伎倆，又指大家已不能退縮。

大會又播放兩段錄音，同樣指控警察曾命令他們一絲不掛搜身，又稱呼他們做「曱甴」，令她們受辱。民陣召集人岑子杰說，建制派一直挖空心思想攻擊他，最後只能以「死gay佬」辱罵他。

（反修例風暴）