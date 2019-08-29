國泰設舉報欄 鼓勵就違規行為「發聲」 稱20人因言被炒 航空界集會促撤回解僱

人心惶惶不論政關fb

國泰航空企業事務董事唐偉邦昨回應集會稱，近月事態發展，不論對國泰以至香港社會均是非常重大和嚴峻的挑戰，衷心希望盡快解決紛爭。另外，國泰昨向員工發電郵稱近日流傳很多錯誤資訊，強調每次解僱均經過正式審視，並表明參與非法活動屬不可接受，此舉亦有損公司聲譽，任何影響公司聲譽或阻礙公司符合規管者，可遭紀律處分，包括解僱。同時，國泰昨又向員工發修訂版「員工守則」，鼓勵就違規行為「發聲」，並增設舉報欄，稱會將收到的資料保密，以免舉報人遭報復。

集會戴口罩 「驚成下一個」

原計劃包圍國泰城的集會不獲警方批准，職工盟昨改到中環愛丁堡廣場集會，再遊行到太古廣場，在玻璃貼上便利貼，沿途高呼「撤回解僱決定、停止白色恐怖」。職工盟主席吳敏兒稱，航空界最少有20人疑因「以言入罪」遭解僱或辭職，變相裁員，估計昨有約2000人集會。警方稱昨集會和遊行最高峰時有730人。

不少國泰員工昨出席集會，大部分人戴口罩及帽，並以標語遮面，避免被拍攝，當中有人說「同事都驚自己係下一個（被解僱）」，並已停用facebook，免被「篤灰」。

「如果你將你的良知放在這份工，你就活在這麼小的世界，但我對良知、對自由的渴求，絕對大於這份工。」曾任國泰空中服務員8年的林小姐（化名）稱，只在私人通訊群組和社交媒體發表過政治言論，近日突遭解僱，心情非常複雜。她說同事近日在工作中或在網上均不敢再談政治，她現不再屬於航空界，決定以公民身分來集會，捍衛言論自由。

香港航空貴賓服務部前主任Ryan昨上台發言稱，早前在facebook轉載反修例的公開信，本月13日獲提醒注意網上言論，翌日被解僱。他說不擔心上台發言影響求職，稱在港航任職約5年，是個有上進心、有工作能力的員工，被解僱不感傷心，倒覺是公司損失。

國泰員工：我可以走得去邊？

在國泰任職4年半、20多歲的Banana（化名）昨一度哽咽說，沒想到反修例運動會令航空界蒙受白色恐怖，「CEO因為撐我哋而走」，感覺「好灰」。她自公司發內部指引後已萌生辭職念頭，但因現實考慮而沒行動，又指國泰不會是最後一間公司因政見而解僱職員，「我可以走得去邊？」

明報記者

（反修例風暴）