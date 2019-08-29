京消息：內地發赴港安全警示 港旅界稱未聞

消息人士表示，8月18日維園集會沒有出現衝擊，北京一度認為情况已緩解；未料從24日起再現大規模暴力事件，北京不得不重新評估香港面臨的威脅，以考慮是否要再加大對香港平暴的支持力度。消息未明言此前中央對港支持的具體情况，和加大支持力度所涉及的內容。

京注視港府如何處理罷課

但消息稱，若香港學校藉反修例大規模罷課，或成北京對香港問題處理態度的分水嶺，亦是北京對港府是否有能力平息事件的考量底線。

本周二，公安部出入境管理局向下屬機構下發文件，要求下屬機構向申領赴港證件的遊客或在港工作生活的內地人發布安全警示通知。文件要求證件簽發地和戶籍所在地的出入境管理部門工作人員，雙向核實申領證件者的身分和安全狀况，並告知申領者近期在港的安全須知，登記緊急聯繫人聯絡方式，及告知受到不法暴力侵害後所需聯絡求助的機構。

消息稱，這是因為內地警方研判香港的暴力程度會在9月再升級，以及有人可能會對在港內地人發動針對性或暴力行動。在此前的佔中和佔旺事件中，內地警方並未向內地赴港者發布過類似的安全警示。香港旅遊聯業工會聯會總幹事林志挺稱，未聽過有關消息。他說，已有很多國家向香港發出外遊警示，內地當局向內地人發出相關通知亦正常；至於會否進一步打擊旅客來港意欲，林表示旅客已很少，估計若情况持續，未來半年旅遊業會繼續慘淡。

（反修例風暴）