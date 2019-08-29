人民日報批教協挑唆罷課 葉建源斥全違事實

陳馮富珍：要培養愛國愛港教師

全國政協常委、世衛榮譽總幹事陳馮富珍昨在北京出席政協常委會會議表示，香港部分年輕人變得愈來愈激進，「根源在學校，關鍵在教育，特別是愛國主義教育的缺失」。她認為，應把國家《憲法》和《基本法》列為香港法治和愛國主義教育的核心內容，幫助青年正確理解「一國」和「兩制」的關係，又稱特區政府要用好教育法例和政策，監察教育服務機構，牢牢掌握教育主導權，培養「愛國愛港」的教師隊伍。

《人民日報》刊登題為〈這樣的香港老師，太毁師德了〉的評論員文章，點名批評教協是鼓吹反中及反政府的幫兇，稱教協受「香港反對派把持日久」，其中身兼教育界立法會議員的副會長葉建源「煽動學界強力表達政治訴求」。文章批評教協和部分香港教師妄圖挑唆長期大規模罷課，主動將混亂和暴力引入校園，讓香港教育蒙羞；香港教育界需要「止暴制亂」，並認為修例爭議過後，政府需「對通識課程和國民教育糾偏補缺」。

教協副會長葉建源回應批評時表示，有關說法完全脫離事實，重申教協並無推動任何學生罷課，但尊重學生以罷課表達政治訴求，而教協暫時亦未有計劃發動教師罷課。他說，《人民日報》文章將香港目前的社會問題歸咎香港教育問題，旨在轉移視線，替目前社會亂象尋找代罪羔羊，他重申目前香港困局源於政府一連串施政失誤，不應把香港教育看成問題根源。

教局：有推動師生識國情

教育局回應查詢時稱，香港是國家一部分，有着血脈相連、不可分割的關係；中小學目前訂明「國民身分認同」為學習宗旨之一；局方加強校長及教師培訓，讓師生認識國情，正確理解國家憲法和基本法，並稱教師需秉持專業態度和操守，以不偏頗的態度和立場教學。

（反修例風暴）