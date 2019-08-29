中大「四院會師」 學生穿戴黑衣頭盔赴會 新生有人撐罷課 有人憂「爛grade」

中大「四院會師」在「百萬大道」舉行，有學生以黑衣、頭盔等示威者裝扮出席，其間高叫「光復香港，時代革命」、「五大訴求，缺一不可」等口號，又在校內掛上「九二罷課」直幡，呼籲新生響應大專學界罷課。

中大新生董同學（化名）決定罷課，認為罷課一星期對課業影響不大，亦不擔心無法體驗大學生活，「要體驗還有好長時間」。另一新生譚同學說，要先了解學系是否就罷課有安排，憂慮會因為罷課「爛grade」（成績欠佳），暫時未決定是否罷課；她更期望可在課堂中與教授討論社會事件，了解不同看法。

工會籲勿罰學生 彈性處理

中大表示新生註冊及選科程序已完成，各學院及教學部門開學後會如常進行教學活動，大學會與組織罷課的主辦單位及同學保持聯繫。

中文大學員工總會副會長翁愛明呼籲老師尊重學生罷課意願，以及勿懲處罷課學生。該會考慮到部分專業課程重視出席率，期望任教老師亦尊重學生上課需要，盡力配合；該會期望老師按不同課程彈性處理，冀師生互相溝通及尊重。

分行經理「曱甴論」 東亞抱歉

昨日集會結束後，數十名身穿黑衣的學生，不滿東亞銀行中大分行一名經理早前在社交媒體形容示威者是「曱甴」，到該分行要求與該經理對話。銀行一名職員稱該經理暫時不在該行工作，學生散去。東亞銀行表示，中大分行經理的個人言論不代表銀行立場，對於其個人言論引致部分人士不滿感到抱歉，又稱該員工有其他安排，銀行管理層正按內部程序嚴肅處理事件。

（反修例風暴）