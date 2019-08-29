9名校新舊生聯署罷課 千人響應 代表：顯「未來精英」也反抗 教局盼教師緊守崗位

教育局長楊潤雄昨日向全港中學發信，稱政府已完全停止修例工作，盼教師緊守崗位，為學生抵擋風雨。有辦學團體表明反對罷課，認為罷課剝奪學生正常學習，並非合宜表達訴求的方式（見表）。

明報記者 魏綺婷 劉家豪

9間傳統名校的學生及畢業生代表發起聯校罷課聯署，包括特首林鄭月娥母校嘉諾撒聖方濟各書院、律政司長鄭若驊母校嘉諾撒聖瑪利書院、警務處長盧偉聰母校喇沙書院、庇理羅士女子中學、英華書院、協恩中學、香港華仁書院、瑪利諾修院學校（中學部）、瑪利曼中學。聯署由本周一（26日）發起至今，有逾1100名學生、畢業生及教職員響應，近半是學生。本報記者向上述中學查詢，至截稿前沒回覆。

各自籌備 尊重不參加者

英華書院代表張同學及喇沙書院代表唐同學昨日接受本報訪問表示，要以罷課聯署向社會展示他們一群「所謂未來精英」都勇於發聲，反抗政府，盼牽頭感染更多中學生支持。他們說各校代表各自籌備罷課，沒統一形式，如喇沙學生在校內靜坐、於禮堂自修等，料有80至100名同學參與，英華學生則辦論壇，暫有160名學生支持，強調會尊重不參加、持不同立場的同學。

兩次反修例中學罷課，教育局均稱堅決反對，指不應在校表達政治訴求。張同學稱，每個人應當知道社會發生事件，尤其中學生是未來「stake of the society」（在社會有位置），「政府正面臨回歸以來最大的管治危機，若無其事上課，沒有盡學子責任」。他又稱，學校從來都是啟發新思想、教育未來社會棟樑的地方，學生罷課一天表達訴求亦不為過。

倘校方追究會承受 「前線擋彈 記缺點微不足道」

唐同學稱，即使政府不為罷課所動，仍會督促政府明白：回應民意是他們該做的事；倘校方追究，他們會承受，又稱對比前線示威者抵擋橡膠子彈，在校接受紀律處分、記缺點微不足道。聯同多個學界組織發起罷課的香港眾志稱，正籌備9月2日（下周一）兩個集會，目前逾100間中學有學生籌備罷課。

聖公會：罷課非合宜表達方式

部分辦學團體發出應對罷課指引，有32間屬校的香港聖公會稱，罷課不是一個合宜表達訴求的方式，不應鼓勵，就網上流傳的罷課學校名單，該會屬校校方沒有參與其中。仁濟醫院向本報稱，絕不認同以罷課「這種犧牲學生利益的手段」，表達自己政治取向的行為，指罷課干擾學校正常運作和剝奪學生正常學習。

楊潤雄函中小幼 盼如常學與教

教育局長楊潤雄昨向全港中小學及幼稚園發信，均未有提及罷課，他表示政府期望盡快透過對話尋找出路，解決目前困境，讓社會重新出發；又稱希望教師堅守崗位，學校能如常學與教。

教育局回覆本報查詢表示，已向全港學校發出指引，指出罷課影響學校正常運作，剝奪學生正常學習機會，甚至牽動情緒、衍生壓力，破壞校園和諧；學生不應為了表達意見而罷課，呼籲表達意見時須以和平、理性和合乎學校規定的方式，並尊重不同意見。

（反修例風暴）

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