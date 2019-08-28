「梁振英」成立懸紅基金 追緝30事件元兇

稱賞金來自民間 日後眾籌

「803行動」廣告稱，因應8月3日尖沙嘴碼頭附近有人將國旗拋落海，決定為約30宗事件懸紅緝兇，又介紹他們「來自社會各界」，賞金「全部來自民間，日後還會眾籌」。根據網頁803.hk，賞金由20萬至100萬元不等，涉及7．1闖入及破壞立法會、本月癱瘓機場及「尖沙嘴傷眼事件」等，賞金最高是中聯辦國徽遭人塗污，稱一旦任何人報料令相關者被檢控即可獲賞。

803.hk網頁雖未直接提及梁振英名字，不過翻查網頁域名註冊資料，顯示域名持有人是「梁振英」或「MR CHUN YING LEUNG」，登記日期是8月12日，亦即萬人於機場集會導致半天航班取消當日。本報昨向梁振英及前任特首辦查詢域名持有人是否梁本人，截稿前未獲回覆。翻查報道，月初發生國旗被拋落海事件後，梁振英亦曾於其社交網站稱懸賞百萬元緝拿相關者。

對於有人在網上懸紅，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，留意到懸紅廣告，稱並非警方懸紅，他說警方有時會接受私人懸紅，會審慎處理相關安排或要求，例如要先了解提供懸紅者的身分和背景、警方若接受懸紅會否有負面影響，以及對方是否具能力提供懸紅所述的金額，再作最終決定。

（反修例風暴）