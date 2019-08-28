警封欽州街尋遺失子彈不果 街坊拾獲交還

昨早約10時，警方突然封鎖深水埗警署對開欽州街，約60名機動部隊警員到場沿欽州街北行地氈式搜索，一小時後未有發現收隊離開。警方下午發新聞稿表示，一名隸屬東九龍總區行動應變部隊警員於深水埗警民衝突中，於欽州街一帶意外遺失一發.38口徑子彈，警方接獲彈藥遺失報告後，立即調查及到場搜尋，其後有市民於欽州街及長沙灣道交界拾獲該發子彈，主動報警交還，案件交東九龍總區跟進調查。

行動期間上彈器及子彈分開

警察公共關係科高級警司江永祥下午在警方記者會補充，涉事警員前晚在深水埗驅散行動期間，感覺裝快速上彈器腰袋「鬆咗」，檢查發現快速上彈器與子彈「唔知係咪過程郁得太緊要」而分開，即將上彈器及子彈改放另一有拉鏈的袋，完成行動後再檢查時發現遺失一粒子彈，已即時向上級匯報。至昨中午，有熱心市民在長沙灣道附近馬路「較窄的罅位」發現子彈並交予警方。江稱感激市民協助，又強調警員已盡力找子彈，但「有時真係搵唔到都可能有好多因素」。

對於網上流傳周六在黃大仙示威現場，有警員懷疑跌下六發子彈連快速上彈器在地上的相片，江永祥承認事件，說當時警員已立即拾起，相片是其間拍攝，不涉遺失。被問在周日及前日，分別有警員在行動中跌槍和跌子彈，江稱周日本港下大雨，可能有其他原因令警員跌槍，「可能因他用濕的手拿槍而導致意外」。他強調，不認為警員會想跌裝備，因為若他們跌下裝備，警方內部會「開file」調查是裝備問題還是警員個人失誤。

（反修例風暴）