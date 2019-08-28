中大中醫生 內地實習過關被查手機 事前需花3小時刪內容 免被扣查

按中大中醫學院學士學位課程簡介，學生必須到內地中醫院臨牀實習9個月，再有6個月可選在內地或香港實習。中大教務會民選學生成員（醫學院）胡紫瑩昨於社交網站表示，已向中醫學院院長發電郵，希望校方酌情處理學生實習地點及時數，並協助安排到台灣及新加坡等地方實習，避免學生受無理對待及威嚇。

查手機相片庫及WhatsApp對話

有中大中醫學生向本報表示，曾於羅湖入境內地時被查手機，內地執法人員取走其手機並檢查相片庫，甚至檢查近日刪除的照片存檔，又打開WhatsApp看過對話才放行。他現會與三四名同學相約過關，等齊人完成手續一同離開。

稱內地醫師特對港生講毛澤東

另一中醫學生A則說，逢周五都會由廣州回港，再於周日返廣州繼續實習，稱近月在落馬洲曾被查兩次，其中一次由廣州回港時，因帶同大量書籍，遭內地海關截查，被抄下身分證、回鄉證號碼及內地電話後放行。Ａ現時每次過關前都會用3小時刪除手機的信息、相片、檢查社交媒體內容，甚至開設新社交媒體帳戶，以確保不會被扣查。

A更稱，他實習的廣州中醫院醫師，點名時得知學生由香港到來後，特意講述十數分鐘毛澤東，眼神亦有敵意。他說曾聽聞有醫院護士長禁止香港學生使用休息室，稱他們會聚集討論敏感話題。

中大醫學院回覆，香港所有院校的中醫課程包括實習地點的要求及實習安排，都要經香港中醫藥管理委員會中醫學位課程評審小組嚴格審批，學生須符合規定及要求才可報考執業試。

中大：安排有需要學生返港

下半學年可留港實習

中大醫學院又表示，曾在本月安排教師陪同學生過關前往實習地點，及派教師到內地探望；中醫學院已通知實習學生，如有需要在實習期間返港會盡快安排，而下半學年均可在香港實習。A昨得悉安排，認為可以接受，但擔心師弟妹明年1月起仍要到內地實習，認為中港問題非半年內可解決。

明報記者

（反修例風暴）