G7籲重視聯合聲明 外交部批多管閒事

【明報專訊】G7峰會前日閉幕發表聲明，表示與會領袖支持《中英聯合聲明》所定下的香港自治，重申《中英聯合聲明》的重要，並呼籲避免暴力。中國外交部發言人耿爽昨回應時批評有關舉措是對香港事務說三道四和指手畫腳，中方表示強烈不滿和堅決反對。
耿爽說，香港遊行示威和暴力活動已持續兩個多月，法治、社會秩序、經濟民生和國際形象受嚴重衝擊，而香港事務是中國內政，自己會處理好，請G7成員不要再多管閒事、圖謀不軌。
外交部長王毅昨在北京接見一帶一路總商會代表，形容香港形勢正面臨回歸以來最嚴峻局面，呼籲各界堅定支持香港特區政府止暴制亂、恢復秩序、依法施政，又相信香港一定能渡過目前難關，浴火重生。
新華社亦報道，公安部長趙克志前日在廣東調研時，要求公安「要準確認識當前形勢和風險挑戰，嚴密防範嚴厲打擊各類顛覆滲透破壞和暴力恐怖活動……堅決守好國家政治安全『南大門』」。報道中無提及香港。
另外，民主黨涂謹申等6名立法會議員早前應邀到美國與數名國會議員交流。涂昨說，美國國會很大機率通過《香港人權與民主法案》，估計法案框架會以《中英聯合聲明》作基礎，訂立制裁香港官員機制等。同樣有去交流的新民黨主席葉劉淑儀回港後稱，6名議員有共識，包括不希望見到有任何措施制裁香港。涂謹申昨反駁稱民主派和建制派在旅程中沒有共識。