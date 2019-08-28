G7籲重視聯合聲明 外交部批多管閒事

耿爽說，香港遊行示威和暴力活動已持續兩個多月，法治、社會秩序、經濟民生和國際形象受嚴重衝擊，而香港事務是中國內政，自己會處理好，請G7成員不要再多管閒事、圖謀不軌。

外交部長王毅昨在北京接見一帶一路總商會代表，形容香港形勢正面臨回歸以來最嚴峻局面，呼籲各界堅定支持香港特區政府止暴制亂、恢復秩序、依法施政，又相信香港一定能渡過目前難關，浴火重生。

新華社亦報道，公安部長趙克志前日在廣東調研時，要求公安「要準確認識當前形勢和風險挑戰，嚴密防範嚴厲打擊各類顛覆滲透破壞和暴力恐怖活動……堅決守好國家政治安全『南大門』」。報道中無提及香港。

另外，民主黨涂謹申等6名立法會議員早前應邀到美國與數名國會議員交流。涂昨說，美國國會很大機率通過《香港人權與民主法案》，估計法案框架會以《中英聯合聲明》作基礎，訂立制裁香港官員機制等。同樣有去交流的新民黨主席葉劉淑儀回港後稱，6名議員有共識，包括不希望見到有任何措施制裁香港。涂謹申昨反駁稱民主派和建制派在旅程中沒有共識。

（反修例風暴）