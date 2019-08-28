鍾庭耀：樂意助組溝通平台

林鄭評分再破底 歷任新低

香港民研於8月中隨機抽樣電話訪問了1023名香港居民，林鄭月娥最新評分為24.6，是歷屆特首新低；市民對特區政府的信任淨值為負37個百分點，為1992年有記錄以來新低。理工大學應用社會科學系助理教授鍾劍華說，相信林太民望「未見底」，原以為她有些「基本盤」，兩周前的民望已見底，但今次評分再跌，可見「基本盤的邊緣都在流失」。

林鄭月娥上周六在特首辦邀請19名政界及教育界人士商討籌建「對話平台」；同日，香港民研以隨機抽樣模式邀請了98名14至30歲年輕人參與「反修例運動青年慎思會議」。鍾庭耀說，會議的報告將於一周內公布。他提出構建對話的3個「不要」，包括「不能偏聽」、「不能預設結論」、「不要閉門進行」，指平台應「聽到愈不想聽的就最好」，而若對話是為了支持已有觀點，是「非常之錯誤的態度」。

慎思會後 九成青年想法有變

慎思會議有多階段討論如何解決目前困局等問題，討論片段亦全部上載到網上。討論中有人提出政府短期內應追究警察濫權或先表態會設獨立調查委員會，而長期則要實行雙普選，以恢復政府公信力。鍾庭耀說，九成參與者表示思辨前後想法有轉變，認為對話有效。

鍾庭耀說，慎思會議於兩個月前已經準備，不是打算解決當前問題，而是回顧與前瞻性質，政府若有心做，可參考相關形式，若民間有心組織，香港民研亦很樂意協助建構平台。他說，若政府不支持，甚至反對民間善意，已「看不到作為研究者還可以做什麼」。

另外，香港民研亦調查了市民對新聞傳媒的評價，整體表現滿意度較半年前大幅上升，滿意率淨值由18點上升至40點，惟認為傳媒有自我審查的比率淨值（31點，升4點）亦為回歸以來新高。

（反修例風暴）