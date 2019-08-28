牢中百日減30磅 保釋後多飯局回升

縱然社民連黃浩銘入獄前已為他們做好「培訓」，戴耀廷最初的囹圄時光總有點難捱，最教他難過的是與家人分隔，讀到妻子、子女的信件總禁不住流淚，令他更懂珍惜家人。石壁監獄高度設防，「囚友」多重判以年計刑期，326日相比起來不過「小兒科」，裏頭一分一秒卻仍漫長，戴耀廷將一切都視為鍛煉，盡量讀書寫作做運動。

獲准保釋後步出法庭，他手持一罐可樂，笑言自己是個可樂迷，每日總習慣喝上一罐，獄中只能以微薄薪水買檸檬茶，重獲自由後的可樂尤其滋味。出獄後另一件事是添置新衣，3個多月牢獄生活令他由180磅減至150磅，腰圍少了3吋，訪問這天他穿上兒子的恤衫才總算合身。他笑道妻子近日總煮好菜，友人飯局浪接浪，體重又回升數磅，得努力維持身形。

戴耀廷在港大原放無薪假，保釋後他數度回校，會見法律學院院長及系主任等人談工作安排。判囚為他帶來的除了牢獄生涯，大學紀律聆訊也已展開，他原要求待司法程序完結後才繼續聆訊，但一直未獲回覆。會否擔心被革職？「無得擔心，我們會上訴，嬴了就無事。」還是那個樂觀的戴耀廷。

（反修例風暴）