戴耀廷：更包容勇武 不信仇恨滅仇恨 昔強調承擔罪責 今感「不被捕」亦合理

明報記者 邱榕瀅

戴耀廷自2013年起成了「推銷員」，主力推廣「公民抗命」理念，但在79日佔領運動後，香港5年來陷於社運低潮，談得最多的是「無力感」；直至6月12日早上，示威者如潮水湧出了夏愨道，發展超出了這個推銷員的估計。戴耀廷相信，無力感與低潮都是假象，能量積累至爆發，擴散地區甚至廣於佔領運動，亦因沒有長期佔領的消耗，最終走得更遠。數算下來，由6月9日至今，這場運動已走了81日，比佔領運動79天長。

最令戴耀廷深刻的是7月1日衝擊立法會一幕，他說假如自己身在現場，大抵也會呼籲不要衝擊，而最後抗爭者回頭高呼「一齊走」，只讀文字仍令他感動落淚。社會急速變化，戴耀廷說，曾經強調愛與和平是因香港社會保守，連破壞物件亦是暴力，然而隨着政府變得更不公義，公眾的包容度亦提高，他亦是其中一員。

引著作：非暴力抗爭有198種

他曾經期盼香港能以非暴力手法爭取民主，卻未竟全功，最終出現了勇武一翼。與此同時，他認為「和理非」策略上可爭取更多支持，抗爭手法尚有不少想像，並引用非暴力抗爭學者Gene Sharp著作，由演講、派傳單到裸身抗爭，方式多達198種，甚至他相信在民間力量愈加巨大之時，未來或有更多方法出現。

專制下公民抗命條件太苛刻

佔運強調承擔罪責，今次反修例示威者則說「不被捕」，是否仍屬公民抗命？戴耀廷說，公民抗命著作大多來自歐美民主社會，要合理化公民抗命，條件自然更多；「香港法院引用賀輔明勳爵談公民抗命，用的是英國標準、民主社會下的標準；但香港並非民主社會，而是專制社會，那些條件其實太苛刻」；在他看來，現時做法在公民抗命理論而言仍屬合理，「身在不公義的社會，可以合理化許多抗爭行為」。

戴耀廷笑道，年輕一代在這場運動中，無論是靈活程度，以至對香港的愛，都遠超上一代。然而令他擔心的，亦包括示威者對前線警察的仇恨，他明白那源於手足被打等原因，但相信縱是向天鳴槍的警察，背後也恐懼得很，冀示威者能針對制度暴力，「仇恨不能消滅仇恨，還是那句，只有愛才能消滅仇恨」。

（反修例風暴）