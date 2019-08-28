處九龍灣擲磚者中 男子控暴動

荃灣衝突一男控襲警 一女社工控阻差

報稱售貨員的張文偉（34歲）被控於2019年8月24日，與不知名者在九龍灣偉業街附近參與暴動。據了解，控方指示威者當日下午4時多在偉業街附近擲磚等物件，被告當時身處其中。控方申請案件押後至11月6日，待警方進一步調查，包括查閱閉路電視片段等。

至於涉荃葵青遊行的案件，報稱學生的祝嘉樂（21歲）被控於2019年8月25日在荃灣街市街和眾安街交界襲擊警員陳勁翔。另外，報稱社工的林曉樺（22歲）被控同日同地阻撓女警梁敏儀執行職務。兩被告毋須答辯，裁判官將案押後至10月22日再訊。林報稱不適留院，缺席聆訊，續交警方看管。據悉，二人同於當晚近9時被捕，祝嘉樂現為中文大學學生，事發時涉推盾牌致警員背部受傷；林曉樺稱當日與男友欲到示威現場「執仔」，其間她多次拒絕向警員出示身分證，同時要求警方出示委任證。

另外，7月14日沙田反修訂遊行後爆發警民衝突，理工大學畢業生林梓和（23歲）被捕後涉在葵涌警署內分別頭撼、拳打和抓傷3名警員，被控3項襲警，案件昨在沙田裁判法院再提堂。約50名支持者排隊入庭旁聽，包括另一案涉咬傷警長手指的被告杜啟華。

【案件編號：KTCC1606、WKCC3484-85/19】

（反修例風暴）