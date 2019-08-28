國泰城集會上訴駁回 今改愛丁堡廣場獲准

禁制令為由 職工盟憂損勞工集會權利

警方日前以機場已獲高院延長頒布禁制令為由，禁止職工盟在國泰城集會。上訴委員會昨晚聆訊，駁回職工盟的上訴。職工盟主席吳敏兒說感非常失望，改為今午4時至7時在愛丁堡廣場集會，已獲警方發出不反對通知書。她說，原本在國泰城集會，是想讓早前被解僱的員工一個向僱主吶喊的機會。她說擔心有關做法會變成常態，日後其他僱主亦會以禁制令阻止僱員集會，剝削勞工集會權利。

吳敏兒又說，職工盟過去舉辦的集會都是和平、非暴力，不滿警方將早前其他遊行後有人衝擊亦「賴晒我哋頭上」。至於會否擔心今日仍會有人到國泰城集會，吳敏兒說呼籲航空界人士及支持者不要浪費氣力到國泰城，將力量聚集在愛丁堡廣場。

國泰重申對支持參與非法示威零容忍

國泰表示，得悉警方並無就國泰城集會發出不反對通知書，已提醒同事該活動為非法集會，重申已向同事表明，國泰對於任何支持或參與非法示威、暴力或過於激進的行為，均採取零容忍態度。

民陣對獲批周末遊行至中聯辦不樂觀

此外，民陣計劃周六（31日）發起「人大831落閘五周年」遊行，由中環遮打花園遊行至西環中聯辦，昨就申請不反對通知書事宜與警方會面。民陣召集人岑子杰說，會上警方主要查詢民陣的計劃，無交代對遊行路線的取態或部署。他說對獲批遊行至中聯辦不感樂觀，但強調中聯辦具政治意義，最希望以此為遊行終點。

（反修例風暴）