兩客機氧氣樽被排氣 國泰：嚴正處理調查

兩機有44樽共13樽被排 屬機組人員用

國泰表示，涉及的兩架客機為本月17日及18日由香港飛往多倫多的CX826航班；每架客機均設有22個手提氧氣樽，其中一架飛機的5個手提氧氣樽受影響，另一架有8個。國泰稱，每班客機起飛前都會作嚴格的例行檢查，發現事件後已立即為受影響的氧氣樽重新充氣，並在起飛前由工程師檢查及確認合乎使用規格。

國泰強調，在每一航班起飛前必定會作例行檢查，確保所有緊急儀器和用品合乎使用規格，在任何時候均能保障機組人員及乘客安全，重申機組人員及乘客安全並沒有因事件受任何影響，強調會嚴正處理，正作內部調查。

國泰又指出，有關手提氧氣樽是專供執勤的機組人員使用，讓他們在飛機氣壓急降下依能在機艙內行動；而機組人員及乘客的座位上亦裝有應急時使用的個人氧氣面罩，一切均運作正常。

工會：倘歸咎空服員匪夷所思

國泰網頁資料顯示，國泰航班上可用氧氣筒形式免費提供氧氣，以作治療或醫療用途，流量達每分鐘4公升。香港空勤人員總工會理事吳敏兒說，在正常情况下，每瓶氧氣樽會有75%滿，當航班抵達目的地後，空中服務員不會逗留機上，而飛機清潔工、餐務人員等都可接觸到氧氣樽，認為若將事件歸咎空中服務員是匪夷所思。她又說，若飛機急降、減壓等，空中服務員會使用氧氣樽作緊急安全用途，不相信他們會拿自己和乘客的生命開玩笑，「自己都會用的東西，怎麼會去放氣？」

譚文豪：若涉人為 屬刻意影響航空秩序

曾任國泰機師的公民黨立法會議員譚文豪認為，過往被發現有問題的氧氣瓶只有一兩瓶，今次出問題的氧氣樽數字可疑。他說，若事故涉及有人為氧氣樽放氣，屬於刻意影響航空秩序行為。他指出，由於無人能預計何時會發生意外，民航處會要求所有航班需儲存足夠氧氣，獲確認後航機才能起飛，若氧氣樽沒有足夠氧氣，機組人員需更換或重新充氣。

明報記者

（反修例風暴）