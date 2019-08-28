衝立會案3男被捕 包括城大學生記者

反修例拘883人 15人未滿16歲

警方昨晚表示，有組織罪案及三合會調查科人員深入調查後，昨日上午行動，拘捕一名20歲姓黃本地男子，涉嫌刑事毁壞及進入或逗留在立法會會議廳範圍，一名19歲姓羅及一名29歲姓周本地男子則涉嫌串謀刑事毁壞及進入或逗留在會議廳範圍被捕，3人正被扣查。根據《立法會（權力及特權）條例》，除議員或立法會人員，任何人違反議事規則或決議，進入或企圖進入會議廳或會議廳範圍，或違反用作規限進入會議廳或會議廳範圍或規限在內行為的指令或指示，而進入或逗留在會議廳範圍，即屬犯罪，可判罰2000元及監禁3個月。

編委會：有記者證、反光衣 沒衝擊

消息稱，20歲姓黃男子為城大學生會編輯委員會記者。城大學生會編輯委員會總編輯何浚義接受查詢表示，一名編委會記者昨晨約6至7時於住所被捕，當時指他涉嫌串謀刑事毁壞，其後被押往長沙灣警署，已有律師跟進個案。他說該男生即將升讀大學三年級，自6月初一直有採訪反修例示威，包括7月1日衝擊立法會事件，當日他有戴記者證及穿反光衣，無衝擊行為。

荃灣被捕12歲童保釋未落案

此外，據了解，本周日荃灣示威中涉嫌非法集結被捕的12歲男童已出院，並已獲保釋，暫時未被落案控告。有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華昨表示，16歲以下被捕者不會與成年人一起處理，如有需要會以兒童之家等場所作羈留。他說錄取口供時，被捕人的父母要陪同在旁，如父母不在場，會安排一名同性成年人陪同。

（反修例風暴）