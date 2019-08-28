醫生協會指阻治療示威者 警否認

護士向被捕者提供冰袋消腫被阻

馬仲儀引述醫護人員批評，警員在醫院不遵守病房規矩，包括有護士向被捕病人提供冰袋消腫時，遭警員阻止，並要求護士提供醫生紙。

有醫護與警爭執 疑遭撐警者起底

另有不願具名的醫護透露，有警員要求北區醫院骨科醫生每日只可診治傷者一次，又稱院方要求醫護噤聲，不得透露病房情况。

馬續稱，警員要求使用醫院職員廁所及提供充足的櫈等，但她說病房環境狹窄，每名被捕病人至少由兩名警員看守，妨礙病房運作，另曾有醫護人員因醫療程序與警員爭執，疑遭警察支持者「起底」，當中聯合醫院最少兩名醫護被公開個人資料。

民權觀察：警干預醫療屬越權

民權觀察成員王浩賢說，被捕者享醫療權利，屬基本人權，警員無權亦無專業知識介入任何醫療服務。他說警員在被捕者羈押於醫院時，唯一職責是確保被捕者不會逃走，干預醫護提供醫療服務是「越權」。

北區醫院發言人說，羈押者在醫院接受治療時，醫護人員會與警員商討可行方案，讓警員在實際情况許可下，對被拘留者作合適的直接監管，同時醫護人員與病人也得到空間會診及做所需醫療程序；醫護有疑問可向部門主管查詢。

（反修例風暴）