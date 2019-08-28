警引警員記事冊 否認違例裸搜女示威者

稱沒10多男警站門外 籲事主投訴

涉事的呂小姐（化名）上周見記者，稱在醫院送往法庭應訊途中被帶到警署，她被要求脫去外、內衣服搜身，女警一度用筆打她的手及大腿示意她打開雙腿，要她蹲低起身3次。支援科警司戚夏瑜昨表示，翻查涉事警員的記事冊及羈留搜查表格，否定事主上述所有指控；另稱檢視搜查房外閉路電視後，指出搜查過程約4分鐘，並非事主所說的15至30分鐘，完成搜查後，門外亦無對方所指的10多名男警站立。戚夏瑜強調並非要反駁事主，如事主受屈或不滿，可向投訴警察課投訴，以作公平調查。

戚夏瑜表示，搜身過程分3級，最高級的「脫去內衣」再細分為「掀起內衣查看」、「脫去部分內衣」及「脫去全部內衣」，如涉及脫去全部內衣，按規定警方要將每季相關數字提交立法會保安事務委員會，而今年1至6月期間有154宗，142宗涉及危險藥物；去年同期則有305宗，涉及危險藥物有293宗。她稱脫衣搜身不是懲罰措施，由警署值日官決定搜身級別，包括涉及的罪行、過往刑事紀錄、犯罪及被捕時展示的暴力程度等。

陳淑莊質疑「錯的不會記低」

立法會議員陳淑莊形容，警方的反駁對事主是再度傷害，她擔心其他人因此要更大勇氣，才可以站出來或投訴警察。對於警方以涉事警員的記事冊反駁，她質疑可信度，「（做）錯的就不會記低啦！」她又稱，事主講述的搜身過程口徑如一，她仍相信對方，將聯同律師與事主再商量會否繼續向警方投訴。

民權觀察成員王浩賢認為警方應同時向值日官等了解當日情况、調查記事冊有否造假等，否則公眾不會信服。他說現時屬「自己人查自己人」，未來必須有獨立調查機制，而監警會及投訴警察課也應主動跟進調查，而非被動地等事主投訴。

（反修例風暴）