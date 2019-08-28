紅磡警署送院 7示威者傷頭1骨折 警看守下稱忘受傷地點 病房內說多人棒毆

有人「成口血」 有人縫8針

有醫護人員透露，本周日（25日）最少有7名傷者由紅磡警署送往伊利沙伯醫院治理，年齡介乎17至27歲，7人全部頭部受傷，包括擦傷和腫起，抵院時清醒，沒有腦出血，但有傷者咬傷舌頭「成口血」，嚴重者頭部需縫6針和腿縫2針。有消息稱，每名傷者均有兩三名警員看守，全部傷者均稱忘記在哪裏受傷。

7名傷者中亦有人右手肘骨折，消息稱已接受手術，傷者向醫護人員稱「唔知點解」跌倒受傷。有醫護人員估計其傷勢是手肘大力撞擊地面所致，該病人其後在病房稱曾「被多人以棒狀物毆打」。另有消息透露，近日有被捕示威者由尖沙嘴警署送院，X光報告顯示其關節變形。

醫護：有新屋嶺羈留者頸椎骨折

另有醫護透露，逾10名年輕示威者在文錦渡新屋嶺拘留中心被扣留一晚後，於8月12日被大批警員送往北區醫院，大部分示威者手或腳有骨折，最嚴重者頸椎骨折；另有部分人頭皮擦損，沒有腦出血。該醫護補充，涉事病人在警員監視下求醫，醫護即使懷疑傷者受虐，亦難以詢問傷者受傷經過。

警：不知縫幾針才嚴重 不滿可投訴

警察公共關係科高級警司江永祥昨表示，周日深水埗示威拘捕14人，13人送往紅磡警署，全部人需求醫。他稱大部分人是擦傷，部分人沒表面傷痕，沒有人骨折。至於有沒有人要縫針，他稱沒有資料，又自言沒有相關知識「幾多針才是嚴重？」他補充，警方要獲被捕者醫療報告須多方同意，任何被捕者有不滿可投訴。

新屋嶺拘留中心方面，江永祥稱全部被捕者傷勢在拘捕時造成，沒收到任何涉及毆打的投訴。江稱大部分送院被捕者屬輕傷，甚至無表面傷勢，骨折送院的有6人，當中1人在現場送院，其餘5人在新屋嶺要求求醫後送院。他強調，是否即時送院視乎被捕者有否明顯傷勢，稱警員無醫護知識判斷，「現場拘捕時有否提出都相當重要」，他否認有任何被捕者被延誤送院。

民權觀察促羈留設施裝閉路電視

民權觀察成員王浩賢表示無閉路電視下，被捕者若羈押警署期間被打或受不當對待，往往難證明。他認為警方不應以私隱為由拒在羈留設施裝閉路電視，須加強內部監察，防警員濫權，閉路電視紀錄亦是處理投訴時最好的證據。他又說，若警方拘捕時使用武力致被捕者受傷，應安排送院，確保其醫療權利。

新屋嶺18人無律師陪同錄口供 警：被捕者決定 非很不正常

王浩賢稱，本月11日民權觀察等團體逾10名義務律師趕往新屋嶺，僅兩至三人可法律探訪，大部分遭拒絕或不合理地延遲，警方只安排一間會面室予律師與被捕者會面，嚴重阻礙法律探訪。他說多名被捕者未見律師下已被警方錄取警誡供辭，有人曾提出見律師50多次不果，至警方索取警誡供辭後才可與律師見面。他質疑警方刻意阻撓，以索取對檢控較有利證供。

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華證實，有18人在無律師陪同下錄口供，形容「不是很不正常」，稱這是被捕者「自己的決定」，強調過程中有提醒相關權利。

明報記者

（反修例風暴）