稱不設獨立調查非因警抗拒

「不是沒回應訴求 是不能接受」

有報道引述林太前日與青年閉門會面時說，不成立獨立調查委員會是因為警察抗拒；林太昨日否認，稱政府一貫立場是有監警會，審視警察在修例風波中處事手法，若再用另一種、亦是獨立的調查委員會來調查警務工作是不適合，故政府不認同。她說政府不是沒有回應訴求，而是不能接受訴求的問題，政府事後已停止修例工作，接受了此最重要的訴求。

林太說，本港上周出現一刻平靜，但過去周末的暴力衝突令這平靜又再消失，示威者使用致命的武器包括汽油彈襲警等行為，令社區人心惶惶；又稱示威者肆意破壞智慧燈柱，是打擊了過去兩年各界在政府支持和鼓勵下努力建設香港成為智慧城市，創科發展被部分激進及年輕的示威者親手破壞，令她和支持創科的人都感心痛。

提及正建構的對話平台，她稱縱使發生周末的升級暴力衝突，仍會努力構建平台，對話目標是希望接觸到更多不同背景、不同政治立場、不同顏色的市民，「量」和「質」同樣重要。被問到政府是否對香港的局面失去控制，她稱不會說政府失去控制，政府不只每天繼續支持執法機關工作，亦負責任地處理不同事件，例如可能出現的校園欺凌、政府物業受破壞及經濟下行等問題。

林大輝批「寸步不讓想對話」

林太上周六見了多名「有心人」聽意見，有參與的全國政協委員林大輝昨接受商台節目訪問時，指林太「兩手空空想溝通，寸步不讓想對話」是不可能，而她希望待紛爭平息後才對話的想法也是不現實。

（反修例風暴）