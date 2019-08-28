政府恐太早出招激民憤 建制：按8‧31遊行再評估

稱緊急法為出解放軍前「中間方案」

有建制派分析，張曉明一再重申相信特區政府和警隊有能力處理香港現况，要各人支持政府「止暴制亂」，其實是希望亂局在政府能力範圍內解決，亦提醒其實香港法律尚有法寶未用，不想亦未有需要動用《基本法》14條要求解放軍出動。另一建制派指出，動用《緊急法》雖是強硬手段，然而是出動解放軍前的「中間方案」，形容「解放軍一過河，國際輿論就會說『一國兩制』玩完」，他亦不相信解放軍會和平解決亂局。

有核心建制派透露，討論《緊急法》的風聲，在深圳座談會後開始傳了一兩個星期，政府內部的確有討論，但就有不同考慮，未能下決定，其中一個分析是早前社會氣氛尚算和平，認為如果太早提出，反而會刺激民情。該建制派相信，十一國慶雖不是中央「死線」，但政府不會希望局勢壞到出動解放軍，令十一的國際焦點放在香港，所以希望在十一前平息局面，他又提到相信政府會視乎8月31日民陣的遊行情况，再評估引用《緊急法》的需要。

明報記者

（反修例風暴）