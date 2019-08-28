泛民：推行是攬炒 葉劉：引用有風險

涂謹申昨回應稱，相關條例若實施等同戒嚴，取消所有和平集會權利，質疑香港是否自由城市。他批評做法愚蠢，會影響香港的特殊貿易待遇，在中美貿易戰升溫下只會為國家「添煩添亂」，後果與出動解放軍差別不大，亦會激起民憤，造成反效果。該黨黃碧雲說，緊急法容許特首對刊物、文字、地圖、通訊及通訊方法等檢查、管制及壓制作規定，香港將不會有新聞自由和通訊自由，亦不會再有外國投資者來港投資。

鍾國斌憂影響商業

涂謹申：貿戰下為國家添煩

譚耀宗說，任何法律上有的權力，特首都可以考慮用。他認為近日衝突愈見嚴重，有警員被削尖物件所傷，暴力程度屬不可容忍，現需防止暴力升級。葉劉淑儀接受《千禧年代》電話訪問稱，政府一向知道有相關權力，但問題在於會出現什麼效果，舉例若建議就禁制「蒙面」緊急立法，效果會否令更多人「蒙面」。

來自商界的自由黨黨魁鍾國斌表示，不希望動用這條例，認為即使用強硬方法壓住示威，並無解決問題，不能令人心信服，亦會影響商業運作和國際社會的看法。他認為政府可用軟手段回應部分訴求。

（反修例風暴）