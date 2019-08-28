用緊急法否 林鄭：有責看所有法律 大律師：規管範疇闊於宵禁 引用須合憲

建制消息：政府有討論

有建制派消息稱，政府內部有討論過採用各種法律手段應付的可能。

《緊急法》列明，特首會同行政會議在認為屬緊急情况或危害公安的情况時，毋須經立法會審議批准，便可就14項範疇訂立任何他認為合乎公眾利益的規例，包括管制通訊方法和運輸、沒收財產，亦可逮捕羈留、授權搜查處所，甚至修訂或暫停實施任何成文法則（部分見圖）。根據緊急法訂立的規例，違者最高可囚終身。

《緊急法》可繞立會通過 六七曾用

翻查資料，香港對上一次引用緊急法，是港英政府就六七暴動頒布多項緊急令。據張家偉《六七暴動 香港戰後歷史的分水嶺》一書，港英政府在1967年7月頒布9項即時生效的緊急法令，包括規定法庭審訊刑事案件時有權禁止公眾旁聽、查封屋宇、警方有驅散集會的權力，政府亦可禁止舉行私人及公開會議；其後港英頒布的緊急法令甚至規定，3個人以上聚集也可被控「非法集會」，更授權毋須任何理由下下令拘押犯人，拘押期可達1年，以對付在幕後「煽動騷亂」者。

林鄭月娥昨出席行政會議前會見傳媒，重申為了盡快止暴制亂，政府有責任運用香港法律，政府一定依法辦事。她說，到目前為此，政府仍有信心香港可以自己處理社會紛爭，自己不會說政府對香港已失去控制（lost control）。

邱騰華：不影響國際貿易中心地位

邱騰華昨會見商會代表後稱，不認為引用緊急法會影響香港的國際貿易中心地位，相信國際社會會體諒，因從貿易角度而言，若無和平及穩定環境，任何經濟活動都會受負面影響。

黃宇逸：須符人權 市民提覆核法庭把關

湯家驊：針對公共安全 對市民影響小

法律界選委、大律師黃宇逸說，何謂「緊急情况」沒有法律定義，全由特首會同行政會議決定，緊急法可規管的範疇遠較宵禁令（curfew order）闊，權力表面上是「很闊、沒有限制」，但香港所有法例都要符合人權法和基本法，舉例政府能否透過緊急法令，封鎖反修例網民聚集的「連登討論區」或充公市民防禦裝備等，須先考慮法例對言論自由或私有產權的保障。

黃宇逸說，若政府引用緊急法，市民可透過司法覆核，挑戰緊急法令有否違反人權，法庭將是最後把關者，檢視政府在緊急法令當中提出的目的與限制是否相稱，以及與人權的削減是否合乎比例。

行政會議成員、資深大律師湯家驊接受港台訪問時形容，緊急法對市民影響較小，因新規例必須針對性地處理公共安全問題，但並非所有香港人都影響公共安全，亦不會影響遊行集會等受法例保障的自由。他續說，緊急法的觸及面非常廣闊，可以修訂、增刪任何條文，但必須合理，以及能夠通過司法覆核挑戰。

明報記者

（反修例風暴）

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