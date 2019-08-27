疑發帖反修例 國泰首炒後勤

消息人士稱，一名國泰工程部員工上周五遭公司辭退，國泰人事部當日約見他時，曾展示其個人facebook截圖，詢問該facebook帳戶是否屬於他本人，確定後即時解僱，不作解釋。據了解，該員工曾在facebook上載參與反修例遊行及集會的照片，而照片是在國泰發出社交媒體指引前上載，且只限朋友圈子內分享，懷疑有人向公司「篤灰」。

國泰城集會被禁 職工盟上訴

職工盟計劃明日（周三）在國泰城集會，聲援因反修例而遭解僱的多名員工，促請國泰停止白色恐怖，但警方以機場已獲高院延長頒布禁制令為由，禁止職工盟在國泰城集會。警方在禁止集會通知書指出，集會地點在機場範圍內，一旦出現堵路或衝突，會嚴重影響國泰、其他航空公司、空運、地勤代理商等運作，並阻礙機場運作及航班升降。警方透露，國泰有向機場警區表達反對在國泰城集會。

職工盟秘書長李卓人批警方禁止集會是「赤裸裸的官商勾結」，粗暴打壓勞方表達自由和集會權利，強烈譴責警方，並即時向公眾集會和遊行上訴委員會上訴，將視乎上訴結果，再決定是否轉換集會地點。職工盟主席吳敏兒稱，目前已知被辭退員工個案有10多宗，相信有更多個案是未公開。

（反修例風暴）