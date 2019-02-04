港鐵站57部CCTV被毁

【明報專訊】港鐵多個車站職員昨日報案指大堂及月台有閉路電視被噴漆及拆去電線毁壞，警方列作刑事毁壞處理。港鐵昨公布最少17個車站共57部閉路電視在過去一個周末被破壞，並有多處遭塗鴉、捲閘及入閘機被破壞。
港鐵稱，過去周末兩天在多個如常開放服務車站有人惡意破壞車站設施，包括損毁閉路電視鏡頭、干擾出入閘機及塗污車站設施，對其他乘客、港鐵員工和鐵路設施安全造成實質的嚴重影響，「對此等任意妄為、不負責任的行為表示極度遺憾」，並對破壞者予以強烈譴責。
涉事港鐵站包括紅磡站、沙田站、葵興站、深水埗站、太子站、石硤尾站、荃灣西站等。警方昨早8時起接報，指多個港鐵站的閉路電視遭人拆去電線及噴漆，其中紅磡站為「重災區」，共11部閉路電視被毁，深水埗站亦有8部被毁或塗污。本報昨午在太子站月台見到有探員到場蒐證。
紅隧自動收費修復 運署：未繳將追收
另外，前日有示威者一度快閃至紅隧堵塞出入口，並以硬物擊毁收費亭玻璃、閉路電視及收費機。本報向管理紅隧的俊和隧道管理有限公司查詢設施損壞情况，發言人回覆指沒有評論。運輸署指出，自動繳費的收費通道昨早已完成維修，正跟進維修收費亭玻璃及八達通設施等。署方又稱， 示威者干擾紅隧收費廣場運作，部分車輛未能繳費下通過收費通道，政府會要求營辦商嘗試聯絡駕駛者或車主，以安排透過其他便捷途徑繳付隧道費。