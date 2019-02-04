港鐵站57部CCTV被毁

港鐵稱，過去周末兩天在多個如常開放服務車站有人惡意破壞車站設施，包括損毁閉路電視鏡頭、干擾出入閘機及塗污車站設施，對其他乘客、港鐵員工和鐵路設施安全造成實質的嚴重影響，「對此等任意妄為、不負責任的行為表示極度遺憾」，並對破壞者予以強烈譴責。

涉事港鐵站包括紅磡站、沙田站、葵興站、深水埗站、太子站、石硤尾站、荃灣西站等。警方昨早8時起接報，指多個港鐵站的閉路電視遭人拆去電線及噴漆，其中紅磡站為「重災區」，共11部閉路電視被毁，深水埗站亦有8部被毁或塗污。本報昨午在太子站月台見到有探員到場蒐證。

紅隧自動收費修復 運署：未繳將追收

另外，前日有示威者一度快閃至紅隧堵塞出入口，並以硬物擊毁收費亭玻璃、閉路電視及收費機。本報向管理紅隧的俊和隧道管理有限公司查詢設施損壞情况，發言人回覆指沒有評論。運輸署指出，自動繳費的收費通道昨早已完成維修，正跟進維修收費亭玻璃及八達通設施等。署方又稱， 示威者干擾紅隧收費廣場運作，部分車輛未能繳費下通過收費通道，政府會要求營辦商嘗試聯絡駕駛者或車主，以安排透過其他便捷途徑繳付隧道費。

（反修例風暴）