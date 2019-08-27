催淚煙疑殘留 兩日6港鐵車長不適 有車長送院　港鐵：需時了解

明報記者

港鐵本月15日發新聞稿稱，因應警方早前在葵芳站內及太古站出入口發射催淚彈，經參考海外經驗，已在兩個車站以水及肥皂液作深層清潔。

消息人士透露，過去兩日先後有約6名港鐵車長在工作時稱懷疑吸入催淚煙殘餘物而感身體不適，其中昨晨有車長在駕駛荃灣線往中環途中感不適，之後需送往瑪嘉烈醫院檢查。

有列車殘留氣味 回廠換濾網

據了解，當中一架據稱殘留催淚煙氣味的列車編號A261，港鐵昨發內部通告，稱會盡快安排該列車回廠檢查，並更換列車駕駛室的濾網，以及深層次清潔駕駛室等。

香港鐵路工會聯合會主席林偉強稱，近日聽聞有車長疑因催淚煙殘餘物感不適或皮膚敏感，呼籲車長工作時若感不適，需立即求醫，同事亦可使用公司派發的眼罩、口罩作防護。

工會籲求醫 戴眼罩口罩

另外，有網民發起今早8時圍堵九龍灣港鐵總部，要求港鐵不要隨便封站，不要讓警察進入車站內「濫用武器」。港鐵昨未有回應會否如昨日般暫時關閉大樓。

運輸及房屋局長陳帆承認港鐵停駛會帶來不便，但強調是經深思熟慮、迫不得已的決定，否認是因《人民日報》早前批評港鐵才作出有關決定。

陳帆：停駛為安全 無關人民日報批評

被問及政府有否考慮遊行人流無法離開示威區會有安全問題，陳帆稱運輸署已要求巴士加班次，強調港鐵停駛的決定是基於市民、港鐵員工及鐵路安全，反問「是人身安全重要，還是出行方便重要？」

對於民陣計劃周六（31日）發起遊行要求撤回「8．31方案」，被問及屆時港鐵會否停駛，陳帆稱港鐵會與警方及相關政府部門嚴肅審視風險評估，確保公眾安全，因應遊行路線、規模等作適切安排。

（反修例風暴）