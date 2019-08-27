戴耀廷稱政權不公義 市民漸接受暴力抗爭

【明報專訊】因佔中9子案被判囚的佔中運動發起人、港大法律系副教授戴耀廷，早前獲准保釋等候上訴，他昨日在商台節目中談及反修訂《逃犯條例》風波，認為市民接受接受暴力的程度愈來愈高，相信是與政權的不公義、不正當性有關。他評估反修例風波無論是以什麼方式結束，即使政府成功止暴制亂，下一波抗爭或很快出現，抗爭潮會更頻密出現。
戴耀廷表示，反修例事件是香港民主運動的重要階段，由2003年的社運至今次運動的根源，都是圍繞港人對雙普選的訴求。他認為今次香港情况較特別，涉及中國以至國際層面，故很難從一般國際情况，推算香港今次抗爭的結果。
林鄭搭平台盼紓民怨
戴：對話不對等無意思
對於特首林鄭月娥計劃構建對話平台紓解民怨，戴耀廷認為，不對等的對話平台無意思，稱現時對話是由上而下，真正對話應由民間組織推行及主導，「當權者落嚟同民間傾」才有意思。他直言五大訴求中，只有討論落實雙普選一項，要就如何處理8．31框架、應否重新研究公民提名等問題需繼續討論，但撤回修例及成立獨立調查委員會等訴求，已經很確實，政府毋須就這些訴求設立對話空間。他認為，相關問責官員下台或有助解決現時困局。
戴耀廷入獄前曾舉辦「風雲計劃」，他說對11月區選有盼望，認為市民可通過選舉奪取區議會控制權，並成立政治聯盟，在地區落實基層民主，促進市民參與處理區議會撥款、公共空間運用等事務，以此為契機實踐民主。
戴耀廷早前於獄中響應民間號召8月5日全港罷工，他憶述當日原本要到工廠剪線頭，因罷工而沒取剪刀開工，為此面對紀律聆訊，被單獨囚禁4日，因他引用《基本法》第27條香港居民享有罷工權利等法例，目前尚待石壁監獄監督索取相關法律意見後再作裁決。