戴耀廷稱政權不公義 市民漸接受暴力抗爭

戴耀廷表示，反修例事件是香港民主運動的重要階段，由2003年的社運至今次運動的根源，都是圍繞港人對雙普選的訴求。他認為今次香港情况較特別，涉及中國以至國際層面，故很難從一般國際情况，推算香港今次抗爭的結果。

林鄭搭平台盼紓民怨

戴：對話不對等無意思

對於特首林鄭月娥計劃構建對話平台紓解民怨，戴耀廷認為，不對等的對話平台無意思，稱現時對話是由上而下，真正對話應由民間組織推行及主導，「當權者落嚟同民間傾」才有意思。他直言五大訴求中，只有討論落實雙普選一項，要就如何處理8．31框架、應否重新研究公民提名等問題需繼續討論，但撤回修例及成立獨立調查委員會等訴求，已經很確實，政府毋須就這些訴求設立對話空間。他認為，相關問責官員下台或有助解決現時困局。

戴耀廷入獄前曾舉辦「風雲計劃」，他說對11月區選有盼望，認為市民可通過選舉奪取區議會控制權，並成立政治聯盟，在地區落實基層民主，促進市民參與處理區議會撥款、公共空間運用等事務，以此為契機實踐民主。

戴耀廷早前於獄中響應民間號召8月5日全港罷工，他憶述當日原本要到工廠剪線頭，因罷工而沒取剪刀開工，為此面對紀律聆訊，被單獨囚禁4日，因他引用《基本法》第27條香港居民享有罷工權利等法例，目前尚待石壁監獄監督索取相關法律意見後再作裁決。

（反修例風暴）