葉劉訪美回港：不擔心港人權法案短期成事

有份訪美的立法會議員另包括教育界葉建源、民主黨涂謹申、公民黨楊岳橋及郭榮鏗。葉太昨與鍾國斌召開記者會回顧訪美之行，葉太引述有美國國會議員稱，對美國而言，香港並非最關心的議題，對一國兩制等概念並非很熟悉；亦有人稱冀香港能自行、和平解決目前事情，毋須中央介入。鍾國斌指出，《香港政策法》已制訂20多年，有美國代表或認為世界形勢已改變，或需重新檢視，但對此無確實立場。

葉建源稱，美國對港問題關心程度「從未試過咁高」，美國亦同意香港特殊地位重要，因現時美方認為香港問題變嚴重，《香港人權及民主法案》受重視程度較過往提高，反映美方對香港自治情况有更大憂慮。

葉建源指特朗普未表態 法案有變數

至於目前美方對法案看法，葉建源表示訪美之行中與人私下交流，有人認為既然美國眾議員議長佩洛西都已表態支持，法案通過機會大；另亦有說法稱，法案雖較過往受到更多關注，但最重要的關鍵仍要視乎特朗普政府；他解釋，根據美國傳統，在外交事務上，國會多與行政當局立場保持一致，目前特朗普仍未表態，故法案仍有變數。

（反修例風暴）