陳克勤：水炮車應多用 涂謹申：不苛責警拔槍

尹兆堅籲勿讓警方無人駕駛

民主派昨召開記者會回應周日的衝突，民主黨尹兆堅認為，特首林鄭月娥不應躲在後面任由警方「無人駕駛」，否則最後市民有可能要付出沉重代價。他稱，當日水炮車嘗試射向水馬，舉動只是「耀武揚威」和「做騷」。他表示，有警員舉槍和將警槍指向記者和市民，構成極大危險，質疑為何警方高層不曾喝止或糾正下屬的不合理執法。工黨張超雄表示，警員首次用上實彈槍是一個「警號」。

涂謹申昨接受港台《千禧年代》訪問時表示，警察如遇到即時危險，有一切的權利保護自己，包括拔槍，至於前日拔槍的決定是否正確，他稱要翻看片段，如當時警察遇強烈襲擊，危險性高，有權拿武器，「如果拔槍能夠喝停到都係好」。他強調，政府要有決心解決不能利用警方「幫手擋兩個月」。

民建聯昨見記者，陳克勤回應警方擎槍一事，說當時警員人身安全受威脅，且警員在示威者後退後未有再舉槍，顯示警員判斷專業。主席李慧琼指出，智慧燈柱和商舖被破壞等，均顯示示威者的暴力行為已全面升級，對此強烈譴責。

經民聯：暴徒肆無忌憚

經民聯對「暴徒肆無忌憚的暴力行徑」表示強烈憤慨，並予以嚴厲譴責；促請特區政府迅速採取措施止暴制亂，若暴力行為不受遏止，恐會造成人命傷亡，他們支持警方嚴正執法。

（反修例風暴）