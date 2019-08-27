G7閉幕撐港自治 重申《中英聯合聲明》重要

有別於過去峰會結束發表公報的做法，G7周一只就貿易、伊朗、香港、烏克蘭及利比亞議題發表簡短聲明。聲明稱，在貿易問題上，聲明表示G7對開放及公平的世界貿易及全球經濟穩定作承諾，並表示希望世貿組織有顯著的改革。

曾鈺成籲決策者反求諸己 指靠警制亂 難紓民怨

另外，不少建制派認為，反修例風暴有外國勢力介入。立法會前主席曾鈺成昨日以「不怨勝己者，反求諸己而已矣」為題在報章撰文，提到即使有事實根據是「特區的敵對分子勾結外國勢力搞出來」，但對解決問題毫無幫助，也沒法叫他們收手，認為問題是為什麼給他們有可乘之機。他分析，參加反修例示威遊行的人數破歷史紀錄，是因很多市民對「一國兩制」失去信心，對政府管治十分不滿。

曾鈺成撰文稱，示威發展至今，即使特區政府依靠警力成功「止暴制亂」，亦不能紓緩社會上的對抗情緒，不能消除事件對香港融入國家發展大局已造成的障礙、不能減輕事件對爭取台灣「一國兩制」和平統一造成的打擊。他稱，不論止暴制亂或保證一國兩制行穩致遠，成敗關鍵都在於香港市民的人心背向。

他認為，市民對一國兩制、政府管治的負面情緒，並非一朝一夕形成，絕大多數參加示威遊行的市民，不會認為自己是受了外國勢力的唆使或煽動，對說成修例風暴是外國勢力的陰謀，只會令參加市民覺得受侮辱、更反感。

葉建源：政府推搪難說服他人

曾鈺成指出，如決策者不是只會「怨勝己者」，把政治風暴的成因歸究於外國勢力的陰謀；而是「反求諸己」，通過風暴揭示的問題，準確找出「一國兩制、港人治港」實踐中出現的矛盾，切實解決，壞事便可變成好事。

早前到美國與美國議員交流的教育界議員葉建源稱，整場反修例運動中，未見有實質證明證明美國介入，他同意最重要是政府自身做得如何，反問至今兩個多月政府何以仍未能解決、正視問題，強調若不檢視整體做法，而是推搪、找次要原因，未能說服他人。

蔣麗芸：同意有自發上街 仍信有外國勢力

多次質疑有外國勢力參與反修例示威的民建聯蔣麗芸表示，同意有很多市民是自發上街，是因對政府不滿，但她仍相信有外國勢力協助策劃、協助挑釁。至於是否歸咎外國勢力能解決問題，她稱解決問題的關鍵在於政府，風波已發酵了近3個月，政府仍無對策，不只反對派人士，連愛好和平的保守人士也感憤怒。她建議，政府「一手硬一手軟」，正式撤回修例，成立建制、泛民和中立人士各佔三分一的平台，用三日三夜達至短期對策的共識；若問題仍解決不了，才提請中央派不帶槍武警協助維持治安及拘捕行動。

（反修例風暴）