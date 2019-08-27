平台未搭 中聯辦林鄭閉門晤青年 青發會委員：五大訴求清晰 不回應難解風波

政府強調官員應邀見面 會上有人提五大訴求

特首林鄭月娥、民政事務局長劉江華及教育局長楊潤雄昨在柴灣青年廣場出席一個閉門活動，與多名青年會面。據了解，活動名為「青年對話」，由傑出青年協會、香港遊樂場協會及國際青年商會香港總會發起，表示讓青年有機會與「決策單位」代表見面，就近日社會議題等直接表達意見和交流，中聯辦青年工作部部長陳林亦在場。政府消息人士強調出席的官員是接受主辦組織邀請，而出席青年也有提出民間對反修例的五大訴求。

青年發展委員會成員吳思諾認為，若由中聯辦牽線邀請青年閉門對話，對解決風波沒有幫助，「如果聽完無打算做，聽來做什麼？」她又認為，雖然政府說願意對話，但警方繼續以強硬手法處理示威，與政府「一手硬、一手軟」，即使有對話亦不能解決問題。

另一名青年發展委員會成員林琳認為開始對話是好事，但示威者有不同背景，難找代表對話，政府可用不同方式，例如安排官員到和平集會現場、或以facebook直播對話等。

張建宗稱辦地區論壇

另外，政務司長張建宗昨午出席政府記者會時已透露，昨日有青年組織發起首場「對話會」。他說，政府會汲取法國「黃背心」運動經驗，在地區舉辦公開論壇聽意見。被問及若不回應訴求，如何令市民願意參與對話平台，張建宗稱政府已回應訴求，「但回應與答應是兩回事」，重申修例已「劃上完整的句號」，而警方處理示威的手法則有監警會調查。

中大全球研究社會科學學士課程兼任講師陳偉信認為，法國黃背心運動源於燃油稅問題，舉辦公眾論壇前提是法國政府回應了根源問題，如暫緩提高燃油稅等；香港的爭議源於修例及對警方使用武力的質疑，對話前政府先要處理這些根本問題，包括回應撤回修例、成立獨立調查委員會的訴求，以挽回市民信任。

（反修例風暴）