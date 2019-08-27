同學中彈不滿校方無表態 珠海生促校長對話

【明報專訊】10間大學學生會早前宣布9月2日於中大百萬大道集會，並發起兩星期「罷課不罷學」行動。香港演藝學院學生會昨日響應，稱罷課期間會籌劃藝術創作活動。演藝學院回覆稱，校方一向有制定明確守則和指引，處理有關教學及學生事宜。另外，今年8間資助大學均稱不辦全體新生開學禮，樹仁大學昨回覆本報查詢時亦表示，原定今日上午舉行的開學禮，將改由各學院安排不同形式的迎新活動，增加新生對所屬學院的認識。
副校：反對暴力 資料不足難譴責某方
早前珠海學院學生黎家威以自由攝影師身分在示威現場拍攝，被催淚彈擊中受傷。珠海學院學生會臨時行政委員會不滿校方一直未就事件譴責警方，於昨日迎新日發起集會，要求校長李焯芬與學生公開對話。集會約20人參加，學生得知副校長（交流及學生事務）古穎慈及副校長（學術）譚國煥於校內餐廳，要求校方回應。雙方對話，臨委會會長盧嘉軒批評，校方一直以不同理由未落實對話日期。珠海學院反警暴關注組成員葉同學稱，珠海學院每年有不少新聞及傳播學系畢業生和學生，黎家威以記者身分受傷，事件涉警方對待傳媒行為，認為校方需譴責。副校長譚國煥回應稱，會再安排校長與學生對話。對黎家威受傷事件，譚國煥說，校方得知後已即時跟進，包括聯絡黎家威，慰問及與他見面。譚強調，校方「以關心黎同學情况」處理事件，又表示校方反對暴力，認為解決問題最好方法是對話。對於校方會否就事件譴責警方，譚國煥說，因事發時不在場，沒有足夠資料支持是否譴責某一方。他又稱，校方8月8日已於facebook向師生發信表達立場，對事件沒有補充。
對話約20分鐘，兩名副校長離場，學生尾隨抗議。盧嘉軒事後批評對話無成效，會繼續邀約校長公開對話，亦計劃發起罷課。