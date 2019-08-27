民主黨黃偉賢遭恐嚇 議辦淋紅油 警列刑毁

黃：料與「反送中」立場有關

黃偉賢接受本報查詢時表示，他前晚約11時離開位於朗屏邨的議員辦事處，昨早約8時屋邨管理處職員發現其辦事處大門被淋紅油，於是報警，相信事發於凌晨。黃偉賢的議員辦事處大門及兩旁牆身貼上的「我要真普選」標語，均被淋紅油。

黃偉賢表示，過去個多月已接二連三遭威嚇，包括7．21後曾於朗屏站外天橋遭數名男子高聲恐嚇，「遲早執一鑊你歎」，又叫他「因住」；8月12日中午，他離開辦事處時，懷疑有人暗中用手機拍攝他，「我行埋去佢即刻扮聽電話」，後來又發覺該名男子一度尾隨其後；8月16日，黃偉賢的辦事處收到灑了紅藥水的匿名恐嚇信，信中只寫了「藉詞作亂 破壞治安 倒﹙搗﹚亂社會 小心門戶」，他已傳真該區指揮官通報事件；至昨其辦事處大門遭潑紅油，故報警求助。

警方表示，昨接獲元朗朗屏邨悅屏樓平台一辦公室保安報案，稱上址被人淋潑紅油。警方接報到場，發現大門及牆身被淋潑紅油，案件列刑事毁壞，交由元朗警區刑事調查隊第三隊跟進，暫未有人被捕。

（反修例風暴）