兩元朗白衣人控暴動 片段見持棍車廂打人

多名受害人認出兩人 官拒保釋

被告依次為林觀良（48歲）、林啟明（43歲）同被控於2019年7月21日在西鐵元朗站，連同王志榮、黃英傑及其他不知名者參與暴動。辯方庭上透露，首被告為汽車經紀、次被告為汽車銷售經理。被告54歲王志榮、48歲黃英傑上周五（23日）已提堂。

控方表示，此案與上周五提堂的案件屬同一件事，根據閉路電視及受害人拍攝的片段，兩人均身穿白衣，首被告手持木棍指罵車廂乘客，其後更入車廂襲擊乘客約20秒，他的口罩拉低至下巴位置，有5名受害人認出被告。次被告則在出閘口手持木棍指罵閘內人等，更向他們擲硬物，其後在月台及車廂指罵乘客，他身旁白衣人則持木棍及硬物，3名受害人認出次被告。

官：非小規模暴動 可判較長刑期

署任主任裁判官蘇文隆表示，車廂內常設閉路電視拍攝到案發過程，施襲者手持武器、衣著特徵一目了然，人數眾多可見有預謀犯案，並非小規模暴動，一經定罪可判處較長的年期，加上閉路電視拍攝到疑似兩人，他們「心知肚明」面對風險很大，拒絕兩人保釋。

涉襲環時記者 男子控傷人禁錮等4罪

另外，再多一名涉嫌在機場襲擊《環球時報》記者付國豪的男子被起訴。現年28歲的何家樂被控4罪，包括非法禁錮、非法集結、傷人及在公眾地方藏有攻擊性武器，即兩枝伸縮警棍罪名。案件昨在東區裁判法院提堂，被告暫毋須答辯，惟須還押至10月28日再訊。

【案件編號：FLCC3857、ESCC1997/19】

（反修例風暴）