涉拍警車叫「黑警」 麗晶兩住客控擾亂秩序

或加控涉保安員新控罪

兩名被告均為麗晶花園住客，依次為林志興（35歲）和凌承宗（26歲），二人上庭時分別右面頰及額頭貼有紗布。控罪指，他們於本年8月25日在麗晶花園19座地下拍打警車AM9800的車身，和使用侮辱性言詞。控方在庭上透露，警方或會增加牽涉保安員的新控罪，惟有待商討。

裁判官批准二人以5000元保釋，其間須遵守宵禁令及每星期到警署報到，也不得直接或間接騷擾保安員，及停留於管業處10米內範圍。次被告代表律師在庭上透露，次被告任職兼職郵政局工人，有時需要夜間工作，或於一日前才得悉更表，申請毋須遵守宵禁令，惟不獲批准。

不得騷擾保安 禁足管業處10米內

據悉，二人周六晚上不滿住所大廈更改密碼，與保安員理論，混亂中保安經理受傷入院。另保安員報警後警方到場，二人改到警車位置拍打警車，並大叫「黑警」等字句遂被捕，有傳媒影片拍攝到事發經過。

【案件編號：KTCC1596/19】

（反修例風暴）