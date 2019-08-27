九龍灣衝突 兩男揮傘傷警控暴動 劉頴匡扣新屋嶺保釋：警出奇友善 料知理虧

被控參與暴動罪的兩名被告，依次是報稱無業的吳仲謙（24歲）和劉振鑫（33歲），控罪指兩人8月24日於九龍灣偉業街附近參與暴動。據了解，首被告事發時揮動雨傘，導致警員受傷，次被告則投擲雨傘。吳昨上庭時雙手手背和手肘都貼有膠布。

另兩人控龍翔道非法集結

另一非法集結案被告依次為報稱侍應的柯俊瑋（21歲）及報稱學生的陳可兒（21歲），控罪指兩人於於2019年8月24日與其他不知名者，於黃大仙豪苑第二座至黃大仙廟對開一段龍翔道東行線非法集結。據了解，男首被告被捕時扶其他人越過石壆，女被告則站在旁。

裁判官批准4人各以5000元保釋，其間不得離港和須住在報稱地址、守宵禁及每星期到警署報到一次。

首被告父親形容兒子和理非

其中被告吳仲謙的父親在庭外透露，他於開庭前一至兩小時才得悉兒子由被控非法集結改控暴動罪。他形容兒子是「和理非」，當日下午4時許被捕。吳母亦說「唔擔心（兒子入罪），佢無做過，絕對無可能」。

另外觀塘遊行申請人劉頴匡於上周六遊行結束後，連同義工糾察等17人，一度被警方以涉嫌非法集結拘捕，眾人在觀塘警署被扣留，至昨凌晨突轉送到新屋嶺拘留中心，但警方無解釋原因。劉頴匡被扣留約46小時後，昨傍晚從新屋嶺拘留中心獲准保釋，其餘被捕男女亦分批獲保釋。劉表示，警員將男女分開囚禁，亦有提供食物、食水、毛氈等，亦准許他們上廁所，並無不恰當對待，形容警員「出奇地比較友善」，認為他們可能自知是次拘捕不合理。

6月摘名示威者 警拘捕搜屋

另有消息表示，涉及6月9至12日示威活動被警方記錄資料的示威者，部分人昨遭警方拘捕及搜屋，有義務律師證實此消息，但暫未知涉及哪項控罪。

【案件編號：KTCC1597-98/19】

（反修例風暴）