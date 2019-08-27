楊屋道街市商戶：怕催淚煙殘留 人流減半

荃灣眾安街、楊屋道、大河道等主要幹道的雜物已被移離路面，交通未受阻。警方前日在楊屋道街市對開發射大量催淚彈，食環署派大批清潔工加緊清潔街市，至昨午亦有網民自發到街市協助清潔。食環署稱，前日在楊屋道街市關閉後已如常派員清洗，街市昨日照常開放。

被毁火鍋店麻將館等未營業

街市內多檔檔主表示前日未有營業，至昨晨6時許食環署已完全清潔整個街市，有魚檔檔主說昨日人流減少逾半，認為街坊擔心催淚煙殘留而不敢入內。售賣衣服的王婆婆說昨日僅有30元生意，是平日一成，認為警方過度發射催淚彈影響街坊生活。另有商戶認為食環署已徹底清潔街市，人流及生意沒受大影響。

前晚有黑衣人曾到大陂坊及二陂坊破壞部分店舖，包括一間麻將館、火鍋店、遊戲機中心及「中元節文化協會」，昨日各店門外均有大量玻璃碎，其中一間火鍋店門外堆積大量雜物，閉路電視鏡頭及招牌燈箱被毁。

街坊張女士自稱新移民，從福建來港，居於二陂坊約半年。她稱前日街上非常嘈雜，一直不敢外出，又擔心催淚煙吹入屋，因此把所有門窗關上，沒聽到槍聲。她說當晚示威者太多，警員開槍正確，稱香港現况「差過大陸」。被問到會否返回內地居住，她說因子女在港上學，不會考慮。

（反修例風暴）