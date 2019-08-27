跪地傳道人：本能反應勸阻開槍

「端傳媒」昨刊出Anthony的訪問，指他前晚在家落樓，聽到警察與示威者在沙嘴道附近對峙，趕過去時見示威者追打警員，已開聲阻止，至有警員拔槍和聽見槍聲，立即衝到擎槍警員面前，跪地舉起雙手高呼「唔好呀」。他在訪問中說當時只是覺得「需要做就做」，無想過可能中槍，「本能反應」走了出去，「我相信其他人也會這麼做」。警察公共關係科高級警司余鎧均昨凌晨見記者時，指警員一腳踢開Anthony屬「自然反應」。

被踢開的畫面在新聞中播了又播，Anthony認為踢他的警員未必看到腳下的東西，「也許他本能的反應是『走開啦』」。對於警方拔槍，他感矛盾，不認同警員是「英勇克制」。他解釋，英勇應是救人，開槍亦非克制，但認為警員有緊張情緒，亦見警員樣子害怕。

對拔槍不太憤怒 對制度憤怒

他說對警察拔槍沒有太憤怒，令他真正憤怒的是背後的制度，「在這制度底下生活的人都是受苦的人」。他認為自己只是一個路過市民，擋一擋是「微小到不能再微小的事」，即使受傷也值得，「如果上帝要收回我條命，祂一定會喜悅我所做的」。

（反修例風暴）