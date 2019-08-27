警：槍指記者因飛磚 目擊者、新聞片未見

警察公共關係科總警司謝振中稱，當時在場警員感生命受威脅，一名警員向天開槍示警。他說，留意到數十名記者站在附近，他展示照片說，「記者群中有磚頭飛向警員」，故警員一度擎槍指向該方向。他強調警員絕對不是針對記者，又呼籲在極端暴力場面，記者要保護自身安全，勿站在危險地方。謝又說，有記者一度包圍警員要求即時交代舉槍，他形容做法「並不恰當」，指警員當時應付混亂場面，「當刻協調記者採訪肯定不是首要考慮因素」。

當晚在場協助外媒採訪的張小姐說，目擊數十名黑衣人衝出，持長棍及鐵通襲擊警員，一眾記者退至行人路，站在警員左邊，保持5米距離，其間聽到一聲槍響，看到示威者散開，警員擎槍指向周圍，一度指向記者方向。她形容警員表現「不知所措」，但沒見到有人從記者群中擲磚。本報翻查其他新聞片段，見有人擲長形物件，但未見有人擲磚。

員佐級會籲記者勿阻警 記協斥不負責任

警察隊員佐級協會發聲明稱「暴徒」武力不斷升級，有記者忽視自身安全，逗留在警方防線與暴徒對峙區域之間。協會認為警方全神貫注應付突發場面時，難兼顧記者，呼籲記者採訪時勿在危險位置逗留及阻礙警察工作。

記協主席楊健興說，警隊流傳記者有意阻礙警方執行職務，甚至指記者擋着警員讓示威者離開，但暫未有收過警方正式轉達的相關投訴。他認為警察協會不應散佈不負責任言論，令警方及記者關係更緊張。

（反修例風暴）