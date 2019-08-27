警：受百人攻擊欠裝備 開槍必須 稱跪地男身處火線 警「用腳推開」無惡意

周日放145催淚彈 兩日86人被捕

警方表示，周日施放了145枚催淚彈、50發橡膠子彈、4發布袋彈及13發海綿彈。

過去周末兩日示威中共86人被捕，當中周六有22男10女，16至52歲，涉嫌非法集結、襲警等；周日有45男9女，12至51歲，涉非法集結、公眾地方行為不檢、襲警、阻差辦公等。

人權監察質疑欠裝備屬安排失當

香港人權監察發言人葉寬柔認為，警員面對的情况危險，舉槍是迫不得已，但對天開槍做法危險，或會有人中流彈。她質疑警員處理案件前，明知涉案人數多及有暴力行為，卻缺乏裝備，質疑警方安排失當。她指若警員欠缺裝備，安全受威脅時往往會用較高武力，令警民雙方都危險。

前晚7時許有黑衣人在荃灣二陂坊破壞多間店舖，隨後一輛衝鋒車增援到場，被大批黑衣人攻擊車身，另逾百人由二陂坊附近走出，包圍下車的警員，雙方爆發衝突，其間6名警員一度舉槍指向人群，其中一人朝天開一槍。警察公共關係科總警司謝振中解釋，警員接報到二陂坊處理刑事毁壞案，有店舖被示威者破壞，其間衝鋒車被攻擊，有人以剝尖的鐵枝插向車內一名警員，其右背受傷流血，警員下車後被逾百「暴徒」以長鐵枝或鐵通等襲擊。他指警員無防暴裝備，僅有警棍、圓盾、胡椒噴霧及點38左輪佩槍，有警員的圓盾被硬物擊碎。

謝振中：削尖鐵枝插警車 警員傷背

謝振中指警員生命受威脅，在警告無效後唯有舉槍，其中一人向天開一槍示警，形容他「英勇克制」，武力使用「必須及合理」。被問到為何不先施放胡椒噴霧，他說示威者人數遠多於警員，武器殺傷力高於胡椒噴霧，重申武力合適。他承認有警員一度跌出佩槍，但稱跌槍應比開槍遲，兩事無關。

余鎧均：踢人「自然反應」

被問到警員踢開一名下跪要求勿開槍的男子是否恰當，謝振中說警員不知該男子用意，且他在火線範圍內，位置危險，警員胸口及膝頭已受傷，數秒間「用腳嘗試推開」他移除威脅，相信並無惡意，亦非失控。警察公共關係科高級警司余鎧均昨凌晨指該警員踢向男子屬「自然反應」。

警方昨午3時許封鎖荃灣眾安街及沙嘴道一段路面，30多名機動部隊警員到場搜索涉事彈頭，並無發現。

明報記者

（反修例風暴）